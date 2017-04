Amsterdamse startup lanceert elektrische deelscooters

Vanaf deze zomer verhuurt de Amsterdamse startup Felyx elektrische scooters voor 30 cent per minuut, zonder abonnement.

Om gebruik te maken van de scooters van Felyx moet je je eenmalig registreren met je rijbewijs. Ook moet je kunnen aantonen dat je in Nederland woont. Felyx doet dit om te voorkomen dat toeristen er gebruik van maken. Als je een elektro-scooter wilt gebruiken, zoek je via de app de dichtstbijzijnde scooter. Je reserveert 'm en daarna heb je een kwartier de tijd om naar de scooter toe te lopen.

Felyx belooft dat er altijd een scooter binnen 3 minuten loopafstand klaar staat. Zodra je op de scooter zit, begint de meter te lopen. Voor iedere minuut betaal je 30 cent, dus ook als je lang voor een stoplicht stilstaat.

Accuwissel

Het werkgebied van Felyx is deze zomer nog beperkt tot het centrum van Amsterdam. Daar staan vanaf juli 96 scooters om de eerste klanten te helpen. De scooters mag je overal in het centrum achterlaten. Als de lading van de accu onder de 20 procent komt, wordt de scooter uit het systeem gehaald tot de accu is gewisseld. Voor die accuwissels rijdt een busje rond in de stad.

De scooters worden speciaal voor deze dienst gemaakt in Polen. Zo komt er geen contactslot in, starten gaat via de app, en alle scooters krijgen naast een toeter ook een fietsbel, zodat de scooters minder agressief overkomen.

Adopteer een scooter

Felyx denkt dat de scooters vooral voor zakelijke gebruikers interessant zijn die veel afspraken binnen de stad hebben. Tot nu toe hebben de oprichters Maarten Poot en Quinten Selhorst, 700.000 euro aan investeringen binnen. De komende maanden wil het bedrijf gebruiken om geld op te halen door beleggers nieuwe scooters te laten adopteren. Ze willen het scooterpark voor juli uitbreiden naar maximaal 216 scooters.

Na Amsterdam wil Felyx zijn dienst uitbreiden naar de Utrecht, Rotterdam en Den Haag.