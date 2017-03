Android-oprichter toont bijna randloze telefoon

Android-grondlegger Andy Rubin geeft een preview van de nieuwe smartphone waar zijn bedrijf Essential aan werkt.

Rubin tweette een foto van de nieuwe smartphone die grotendeels verscholen is in zijn hand. Maar te zien is dat het gaat om een Android-toestel met een hele dunne bezel. Rubin, die in 2003 Android Inc oprichtte, heeft na de overname in 2005 door Google jarenlang de ontwikkeling van Android begeleid. In 2013 stapte hij over naar Googles robotafdeling, maar hij verliet het bedrijf in 2014.

Begin dit jaar kondigde Rubin zijn nieuwe bedrijf Essential aan, dat meerdere ex-medewerkers van Apple en Google in dienst heeft. De startup ontwikkelt gadgets die gebruik maken van kunstmatige intelligentie, waaronder een smartphone met minimale schermranden.

Ingenieurs van Essential zouden ook aan een eigen magnetische aansluiting werken. Die zou niet alleen geschikt zijn voor opladen, maar ook het uitsluiten van accessoires, zoals een 360-gradencamera, mogelijk maken. De eerste Essential-smartphone zou, als hij later dit jaar verschijnt, een prijs krijgen die vergelijkbaar is met de iPhone 7 en de Google Pixel.