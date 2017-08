Android Wear is op Kickstarter nog springlevend

We horen weinig van Android Wear-horloges, maar op Kickstarter is de nieuwe Ticwatch nu wel een grote hit.

Android Wear, het smartwatch-platform van Android, is niet bijster populair. Waar Android op de telefoonmarkt een aandeel van dik 85 procent heeft, ligt dat voor smartwatches maar op 18 procent. Heel boeiende Android Wear-horloges zijn de afgelopen tijd dan ook niet verschenen, maar de Ticwatch blijkt een hit.

In een maand tijd wist de Ticwatch meer dan 2,5 miljoen dollar te verzamelen, waar het streefdoel op slechts 100.000 dollar stond. De lage prijs zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan dat succes. De Ticwatch is er in de varianten Express en Sport, voor respectievelijk 119 en 139 dollar. Bij de start van de Kickstarter-campagne lag dat bedrag zelfs nog wat lager.



Beide smartwatches hebben ingebouwde gps, waarbij die in het Sport-model in de band zit voor beter bereik. Ook zijn beide horloges waterbestendig en hebben ze een 1,4 inch scherm van 400 x 400 pixels. Ook is er een hartsensor ingebouwd. Beide horloges draaien op een dualcore 1,2GHz ARM-chip van MediaTek. Beide horloges worden naar verwachting in november geleverd.