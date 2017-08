ANWB onderzoekt te dure updates auto-systemen

Autobezitters klagen massaal over dure updates van navigatie- en entertainmentsystemen, zeggen de ANWB en de Consumentenbond.

In 2015 kocht Rolf Schultz een nieuwe Opel Zafira. Toen hij plotseling bij een verlaten weiland in plaats van zijn eindbestemming uit kwam, dacht hij: er is iets mis met de navigatiesoftware. Wat bleek: de software van zijn auto was al sinds 2012 niet meer geüpdatet. Een update kost 180 euro, en is alleen mogelijk bij geselecteerde Opel-garages.

"Als ik een auto uit 2015 koop, verwacht ik ook kaarten uit 2015. Dit is gewoon shit", zegt Schultz. En daarmee is hij één van de vele Nederlanders die een hekel hebben aan de kaarten-apps en updatepraktijken van autofabrikanten.

Het regent klachten

Een woordvoerder van de ANWB zegt hier 'veel klachten' over te ontvangen. Allereerst omdat fabrikanten het updateproces vaak alleen laten lopen via hun eigen dealers. Daardoor is er weinig concurrentie en blijven de prijzen hoog. De woordvoerder zegt 'echt versteld te staan' van de hoge prijzen die garages voor het updaten van software vragen. De ANWB gaat nu samen met juristen onderzoeken wat consumenten nu eigenlijk mogen verwachten van de updates voor de software in hun auto.

Ook bij de Consumentenbond stromen de klachten binnen van mensen die honderden euro's moeten betalen om hun navigatiesoftware up-to-date te houden. En dan nog lopen ze vaak achter op de apps van de kaartenfabrikanten zelf, zoals Google en TomTom.

Verouderde kaartdata

"Dat komt omdat de kaarten moeten worden aangepast voor de eigen navigatiesystemen van de autofabrikanten", stelt de Consumentenbond. "Dat kan soms meer dan een jaar duren. De kaartinformatie is dan sowieso een jaar oud is wanneer de update beschikbaar is."

Schultz is er inmiddels helemaal klaar mee: in plaats van de prijzige software-update voor zijn navigatiesysteem uit laten voeren heeft hij een TomTom aangeschaft.