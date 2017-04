Apple klaagt Swatch aan vanwege 'Tick Different'

Apple heeft horlogemaker Swatch aangeklaagd vanwege diens nieuwe slogan 'Tick Different'. Dat lijkt erg veel op Apples bekende 'Think Different'.

De bekende Zwitserse horlogefabrikant Swatch gebruikt de slogan 'Tick Different' sinds kort in reclame-uitingen. Apple is er niet van gediend en is in Zwitserland een rechtszaak gestart tegen Swatch. De horlogemaker moet aan de rechter bewijzen dat mensen bij het lezen of horen van 'Tick Different' direct aan zijn horloges denken, en niet aan de bekende Apple-leus 'Think Different'.

Swatch en Apple botsten al vaker over merknamen en slogans. Zo registreerde Swatch al eens 'One More Thing' als merknaam, terwijl die kreet vooral bekend werd doordat Steve Jobs hem gebruikte in Apple-presentaties. Doordat Apple de leus niet gebruikte in productnamen, kon Swatch de merknaam toch registreren.

Toen Apple in maart 2014 de merknaam iWatch wilde vastleggen, stak Swatch daar succesvol een stokje voor. Het Britse merkbureau oordeelde uiteindelijk dat iWatch te veel leek op iSwatch, de naam van een lijn horloges, zodat Apple de naam iWatch niet mocht gebruiken. Apple koos vervolgens voor de naam Apple Watch.

Apple gebruikte de slogan Think Different van 1997 tot 2002. De leus werd gezien als een antwoord op de IBM-slogan Think.

