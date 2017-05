Apple Maps heeft vanaf vandaag Nederlandse ov-info

Vanaf vandaag kun je met Apple Maps ook je reis met het openbaar vervoer plannen.

Nederland is het tweede Europese land waar je met Apples kaartenapp je reis met de trein, metro, tram en bus kunt plannen. De Maps-app van Apple hoeft hiervoor niet te worden geüpdatet. De ov-informatie wordt in de loop van donderdag toegevoegd. Wel zien sommige mensen de nieuwe functie iets eerder dan anderen. Dat maakte Apple tijdens een presentatie in het Amsterdamse hoofdkantoor bekend.

In Apple Maps zoek je naar een locatie om vervolgens op de knop 'route' te klikken. Dan krijg je vier keuzes: met de auto, te voet, het ov of een taxirit. Als je morgenochtend op de knop ov drukt, zie je daar de reis met het openbaar vervoer staan.

Vertragingen

Apple maakt gebruik van de gegevens van OV-bedrijven als de NS, Connexxion en GVB om de reis samen te stellen. Op die manier weet Apple ook of er vertragingen op je route plaatsvinden en zal je, indien mogelijk, een alternatieve optie bieden. Ook wordt de route in stukjes getoond, bijvoorbeeld eerst lopen naar de tramhalte, dan de reis naar het station, weer een stukje lopen naar het perron en dan de trein nemen naar de eindbestemming. Daarmee lijken de ov-routes van Apple Maps op die van Google Maps.

Apple maakt gebruik van de kaarten van het Nederlandse bedrijf TomTom voor Apple Maps. Ook kun je via Google Maps recensies lezen van restaurants (via TripAdvisor) en direct een tafel reserveren (via Iens).

Versleuteld

Apple benadrukte tijdens de presentatie dat Apple Maps je geplande reizen niet aan je account koppelt. Daarnaast zorgt het bedrijf ervoor dat alle reizen zodanig worden versleuteld dat ze niet aan één apparaat zijn terug te koppelen.