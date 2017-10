Apple onderzoekt opgezwollen iPhone 8-accu's

Apple doet onderzoek naar iPhone 8's die mogelijk door falende accu's zijn opengebarsten.

Een Apple-woordvoerder tegen MacRumors dat het bedrijf onderzoek doet naar twee meldingen van gebruikers wiens iPhone 8's zijn opengebarsten. Beide meldingen komen van Aziatische gebruikers. Een Taiwanese vrouw zegt dat haar iPhone 8 openbarstte, ondanks dat ze haar toestel oplaadde met een officiƫle Apple-oplader.

De tweede melding komt van een klant uit Japan. Het scherm van zijn iPhone 8 Plus is helemaal los gekomen van de behuizing. In beide gevallen lijkt het erop dat falende accu's door het vrijkomen van gassen opgezwollen raakten en onderdelen van de iPhone's uit elkaar drukten.

Galaxy Note 7

Deze meldingen hoeven niet te betekenen dat er een groot debacle zoals met Samsungs Galaxy Note 7 aan zit te komen. Samsung moest alle exemplaren van de Note 7 terugroepen. Een klein percentage van alle lithium-ion accu's kan problemen vertonen. In elk fabricageproces komt wel eens een fabrieksfout voor. Het wordt pas nijpend als het om een groot aantal gelijke meldingen gaat.

Bij de Galaxy Note 7 was het aantal meldingen van falende accu's meer dan 1 op de 20.000. Bovendien waren de falende accu's een combinatie van zowel het fabricageproces als een ontwerpfout. In vergelijking met het Note 7-drama vallen de twee meldingen van gezwollen iPhone 8-accu's voorlopig in het niets.

Eerste indruk iPhone 8



Volg het Bright YouTube-kanaal