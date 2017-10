Apple-oprichter Steve Wozniak koopt nog geen iPhone X

Steve Wozniak wacht nog even met het aanschaffen van de iPhone X. Daarmee wordt het de eerste iPhone die hij niet op de eerste dag bemachtigt.

Apple-oprichter Steve Wozniak is sceptisch over de nieuwe Face ID-gezichtsherkenning in de iPhone X. Hij vraagt zich af of de nieuwe technologie wel zo zal werken als beloofd, zo meldt CNBC.

“Ik ben blij met mijn iPhone 8”, tekent CNBC op uit de mond van de Apple-oprichter, die daaraan toevoegt dat de iPhone 8 voor hem hetzelfde is “als de iPhone 7, die hetzelfde is als de iPhone 6”. Hoewel Wozniak de nieuwe telefoon niet op de eerste dag zelf aanschaft, zal zijn vrouw dat wel doen. “Zo kan ik hem toch zien.”

Weinig animo voor iPhone 8

De belangstelling voor de iPhone 8 lijkt tot nu toe wat tegen te vallen. Menigeen deelt de mening van Wozniak dat de nieuwe telefoon niet zoveel verschilt van zijn voorgangers. Bij de Apple Stores stonden er deze keer dan ook geen lange rijen van belangstellenden. Zo stonden er bij de winkel op het Leidseplein in september slechts een handjevol mensen.

De verwachting is dat veel Apple-aficionado’s wachten op de iPhone X, die vanaf vrijdag is te bestellen. Analisten gaan ervan uit dat er in de eerste week dat de iPhone X beschikbaar zal zijn, al vijf miljoen exemplaren van het toestel verkocht zullen worden. Op 3 november begint Apple met de levering van de iPhone X.

Bekijk ook de eerste indruk van de iPhone X na de presentatie door Apple in Californië:



Bekijk ook onze uitleg over Face ID:

