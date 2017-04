'Apple overweegt nog steeds vingerafdrukscanner in scherm iPhone 8'

Apple zou op problemen zijn gestuit bij het verwerken van de vingerafdrukscanner in het scherm van de nieuwe iPhone.

Dat meldt Bloomberg-journalist Mark Gurman op basis van anonieme bronnen. Gurman wist al vaker juiste informatie over nog niet verschenen Apple-producten te melden. Dit keer melden de bronnen van Gurman vooral veel geruchten over de nieuwe iPhones die al eerder zijn langskomen. Zo gaat het ook hier over drie modellen: de iPhone 7S en 7S Plus, en een totaal nieuw model.

Die ‘iPhone 8’ zou zeer dunne schermranden krijgen, en daardoor een scherm dat groter is dan dat van de 5,5 inch iPhone 7 Plus in een behuizing die meer bij het formaat van de iPhone 7 zit. Ter vergelijking: de Galaxy S8 heeft dankzij zijn dunne randen een 5,8 inch scherm, maar is toch nauwelijks groter dan de 4,7 inch iPhone 7. Net als Samsung zou ook Apple de thuisknop in het scherm van de nieuwe iPhone verwerken.

Technische hordes

Daarbij zou het bedrijf mogelijk ook de vingerafdrukscanner in het oled-scherm van de telefoon willen integreren. Die methode zorgt echter wel voor technische hordes, waardoor het nog niet zeker is of het uiteindelijke model zo’n vingerscanner krijgt. Samsung zou volgens geruchten ook een scanner in het scherm hebben overwogen voor zijn S8, maar zou dat niet rond hebben gekregen. De S8 heeft nu een scanner achterop het toestel.

De oled-schermen van de iPhone 8 zouden volgens de bronnen van Gurman gemaakt worden door Samsung. Apple zou zo’n 100 miljoen oled-schermen bij Samsung hebben besteld. Daarnaast noemen de bronnen een dubbele camera in verticale opstelling aan de achterkant, en een eventuele dubbele camera voorop de telefoon.

Behuizing van glas en staal

De behuizing zou ondertussen van glas en staal worden, ook een herhaling van eerdere geruchten. Apple zou meerdere ontwerpen overwegen, allemaal met glas voor en achter en een metalen rand. De kromming van het glas zou niet erg groot worden, omdat Apple’s leveranciers sterk gebogen glas niet betrouwbaar op grote schaal zouden kunnen fabriceren. De nieuwe iPhone wordt in september verwacht, en zou volgens Gurman in eerste instantie slechts beperkt verkrijgbaar zijn; inmiddels gebruikelijk bij een nieuwe iPhone.