'Apple presenteert in juni slimme Siri-speaker'

KGI-analist Minch-Chi Kuo meldt dat de 'Siri-speaker' betere geluidskwaliteit moet bieden dan zijn concurrenten. De luidspreker zou hiervoor beschikken over zeven tweeters en een subwoofer. Ook krijgt de slimme Apple-speaker volgens hem een processor die is te vergelijken met de iPhone 6 of 6S aan boord.

Net als de speakers van Amazon en Google kunnen gebruikers commando's zeggen of vragen stellen. Het apparaat zou volgens Kuo in de tweede helft van het jaar verschijnen en geproduceerd worden door Inventec, dat ook Apples draadloze oordoppen AirPods maakt.

Ook de bekende 'Apple-lekker' Sonny Dickson bracht vorige week naar buiten dat Apple aan een slimme speaker met Siri-bediening zou werken. Het apparaat zou een variant op iOS en technologie van Beats Audio gebruiken. Apple is volgens hem bezig om Siri een flinke upgrade te geven.

Apple has been working to majorly overhaul Siri and it's capabilities, for all devices, but most notably their upcoming smarthome device.