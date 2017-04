Apple verhoogt prijzen apps in eurolanden

De prijzen van apps in Apples App Store gaan voor eind volgende week omhoog.

De prijsverhoging geldt met name voor eurolanden, maar ook in Mexico gaan de prijzen omhoog. Volgens Apple is de prijsverhoging te wijten aan de wisselkoersen. Ook in Denemarken en Mexico moeten kopers de hogere prijzen gaan betalen. De prijsverhoging geldt overigens ook voor in-app aankopen, maar niet voor automatisch vernieuwende abonnementen.

De Franse site iPhoneAddict publiceerde een overzicht van de nieuwe prijzen voor de landen Oostenrijk, Bulgarije, Estland, Frankrijk en Slowakije. In die landen gaat de prijs van een app van 0,99 euro naar 1,09 euro. Maar de verhoging geldt voor alle eurolanden, zo is inmiddels duidelijk geworden.

De prijzen van apps zijn de laatste jaren steeds met 10 eurocent verhoogd van de oorspronkelijke 0,79 euro naar de nieuwe prijsstelling van 1,09 euro.