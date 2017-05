'Apple Watch kan hartritmestoornis detecteren'

Het is mogelijk om met behulp van de Apple Watch vast te stellen of iemand last heeft van een hartritmestoornis.

Dat blijkt althans uit een studie van onderzoekers van de University of California en app-ontwikkelaar Cardiogram, waarover CNet bericht. De onderzoekers gebruikten het Apple-horloge en een algoritme van Cardiogram om de hartslag en de elektrische activiteit van de hartspier (ecg) vast te stellen bij ruim 6.000 mensen.

De vraag was of de sensoren van de Apple Watch in staat waren om het verschil te zien tussen mensen met een normale hartslag en mensen met een hartritmestoornis. Het horloge slaagde met vlag en wimpel: volgens de onderzoekers kon de smartwatch boezemfibrilleren met een nauwkeurigheid van 97 procent vaststellen.

Gregory M. Marcus, hoofd klinisch onderzoek aan de University of California, denkt echter niet dat mobiele technologie conventionele methodes om het hart te monitoren snel zal vervangen. “Op termijn heeft de technologie wel het potentieel om mensen te screenen die meer risico lopen en om het aantal niet-gediagnosticeerde gevallen van boezemfibrilleren te verlagen”, vertelt hij aan CNet.