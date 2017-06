Atari komt met een nieuwe spelcomputer

Het klassieke merk Atari werkt aan een comeback op de gamemarkt.

Atari-ceo Fred Chesnais ​heeft in een interview bevestigd dat het bedrijf binnenkort een nieuwe spelcomputer gebaseerd op pc-technologie lanceert. "We zijn terug in de hardware-business", aldus Chesnais. Veel meer is er nog niet over de gameconsole bekend. Atari publiceerde eerder deze week een teaserfilmpje (zie onder) voor de Ataribox, maar daar valt nog weinig op te zien.

Atari werd in de jaren 70 beroemd met Pong en zijn spelcomputer Atari 2600 is een ware klassieker. De laatste Atari-console komt uit 1993: de Atari Jaguar. In 2013 ging het originele bedrijf over de kop, waarna Chesnais de firma opkocht.



Onder zijn leiding bracht Atari al enkele mobiele games uit. De mobiele versie van RollerCoaster Tycoon voor iOS en Android is al 6,5 miljoen keer gedownload. Atari kocht de rechten op de populaire RollerCoaster Tycoon-serie tot 2022. Ook is een Atari-logo, als een vorm van productplacement, te zien in de nieuwe scifi-film Blade Runner 2049.



