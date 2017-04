Audi E-tron: de Duitsers gaan elektrisch

Over twee jaar verschijnt de Audi E-tron: een elektrische A5 sportback op hoge poten.

De Volkswagen Group is nog niet erg voortvarend geweest met de elektrische auto's, maar de komende jaren gaan we van praktisch alle merken elektrische auto's zien. Op de autobeurs van Shanghai zette Audi deze week de E-tron Sportback concept neer. Wie naar het plaatwerk kijkt, krijgt een aardig idee van hoe die auto eruit komt te zien als hij in 2019 te koop is. En profile heeft hij nog het meeste weg van de A5. Maar dan wat hoger van de grond.

De verlichtingsexperts van Audi mochten zich helemaal uitleven en hebben vooral aan de achterkant een kenmerkend ontwerp gerealiseerd. Zelfs het Audi-logo op het front is verlicht. Daarnaast kan de auto digitale animaties op de weg projecteren om medeweggebruikers te informeren over een noodstop bijvoorbeeld. Het is niet erg waarschijnlijk dat deze functie in de productieauto terecht komt. Reken er ook op dat er nog een paar spiegels toegevoegd worden en deurgrepen zijn ook te verwachten.



Gezien het om een concept gaat, is het nogal makkelijk om te zeggen dat de auto 500 kilometer bereik zal hebben en een sprintje naar de 100 in 4,5 seconde klaart. Maar om met Tesla te concurreren is dit wel ongeveer de benchmark.