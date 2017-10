Baidu wil zelfrijdende auto's in 2019 in massaproductie nemen

Vanaf 2019 wil de Chinese internetgigant Baidu zelfrijdende auto’s in massaproductie gaan nemen.

Het bedrijf gaat daartoe samenwerken met de Chinese autofabrikant BAIC. Het zal daarbij aanvankelijk gaan om zogeheten level 3-auto’s: autonome voertuigen waarbij de bestuurder met een gerust hart zijn ogen van de weg kan houden, maar af en toe nog wel het stuur moet overnemen. De Audi A8 Luxury Sedan is de eerste level 3-auto; Autopilot zorgt ervoor dat de voertuigen van Tesla level 2 zijn.

Baidu en BAIC hebben flinke ambities. In 2019 wil BAIC al een miljoen voertuigen op de markt brengen die zijn uitgerust met de technologie van Baidu. Vanaf 2021 willen de twee Chinese bedrijven ook level 4-auto’s op de markt gaan brengen. Dat zijn voertuigen waarin de ‘bestuurder’ niets meer hoeft te doen.

In het verleden werkte Baidu samen met BMW aan zelfrijdende auto’s. Dat leverde echter niet de gewenste resultaten op en de twee bedrijven beëindigden hun samenwerking vorig jaar.

Afgelopen zomer stelde de Chinese politie nog een onderzoek in naar de ceo van Baidu, omdat die in een zelfrijdende auto de weg op was gegaan. Om te laten zien hoever Baidu is met de ontwikkeling van zijn technologie voor zelfrijdende auto's voerde Ceo Robin Li tijdens een conferentie een live videogesprek terwijl hij op de openbare weg in Beijing reed.