Bang & Olufsen presenteert zijn eerste oled-tv

De Bang & Olufsen BeoVision Eclipse heeft een 4K oled-scherm van LG en een bijzonder geplaatste soundbar.

Het Deense Bang & Olufsen staat bekend om zijn eigenzinnig ontworpen elektronica, en de eerste oled-tv valt zeker in die categorie. De BeoVision Eclipse combineert een soundbar en een oled-scherm in een ontwerp dat doet denken aan de BeoVision tv’s van weleer. Hoewel het tv-scherm uiteraard een verhouding van 16:9 heeft, lijkt het geheel bijna vierkant door de soundbar die iets breder is dan het scherm en een doorlopend zwart stuk daaronder.

Ook net als vroegere BeoVisions: een gemotoriseerde voet. Met de afstandsbediening kan de Eclips worden gedraaid, of iets dichterbij worden gezet. De aluminium paal waar de tv aan hangt, staat namelijk niet midden op de draaiende voet. Een gemotoriseerde muurbeugel is ook mogelijk: die zit dan aan de achterkant in de soundbar geïntegreerd.

Het scherm van de BeoVision Eclipse is van LG, net zoals de schermen van eigenlijk elke oled-tv van het moment, van Sony tot Panasonic. Wat voor scherm er precies in de Deense tv zit is niet duidelijk, het gaat in ieder geval om een 4K oled met HDR-ondersteuning. De samenwerking met LG gaat wel verder dan het scherm alleen: de Eclipse draait net als tv’s van LG op het besturingssysteem webOS, versie 3.5.

De soundbar heeft een vermogen van 450 watt, verdeeld over drie speakers. De speakers kunnen ook worden gebruikt om via AirPlay, Chromecast of bluetooth muziek te luisteren als de tv uit staat. De BeoVision Eclipse is vanaf september verkrijgbaar in de formaten 55 en 65 inch, voor 9.120 euro en 12.820 euro. Bang & Olufsen wil in het vervolg meer tv’s samen met LG op de markt brengen.