Barbecuen zonder briketten aan te raken

Lente in de lucht? De slimme bbq Wondergrill maakt het eetfeest verantwoord, schoon en compleet.

Weersverwachtingen voorspellen dat de eerste lentedagen eraan komen. Voor die eerste barbecue buiten is deze WonderGrill Box een aanrader. De bordkartonnen barbecue is een een schone verpakkingsoplossing voor op de barbecue. Je kunt grillen zonder ook maar een briket aangeraakt te hebben.



De WonderGrill Box is in eerste instantie de verpakking van de houtskool. Die zit nu vaak in een papieren zak die snel scheurt, nauwelijks goed open te krijgen is, vuile handen geeft en koolstof lekt. Dat moet beter, vindt Carbones Fergon, de grootste houtskoolproducent van Spanje. Het bedrijf produceert volgens de hoogste richtlijnen als het gaat om milieu, kwaliteit en netheid waar die zak niet bij past. De verpakkingsontwerpers van DS Smith kwamen met een stofdicht antwoord, en nog een beetje meer.



De WonderGrill Box bestaat uit twee in elkaar passende delen: een stofdichte kartonnen kooi met een kartonnen buitenverpakking. Nadat je de buitendoos openmaakt, hoef je alleen nog maar de briketten in het midden van de kooi aan te steken. De kartonnen verpakking zelf werkt als aansteker van de barbecuebriketten. Er blijft dus geen afval achter. Maar belangrijker: je hoeft de briketten helemaal niet aan te raken. Geen vuile handen, en wel zo hygiënisch bij het omdraaien van de satéstokjes.