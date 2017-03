Beeldherkennings-app Smartify is Shazam voor schilderijen

Met beeldherkennings-app Smartify scan je kunst in musea zoals muziek met Shazam, en krijg je er meer info over.

Shazam was zeker in de beginjaren van de smartphone één van de leukste trucjes die je met je telefoon kon doen. Laat de app een paar seconden naar een nummer luisteren en je krijgt de titel en artiest te horen. Smartify combineert op een zelfde manier die handige en indrukwekkende aspecten, maar dan met schilderijen.

Dat werkt simpel: richt de camera van je telefoon op een schilderij in een museum en je krijgt er meer informatie over. Basisinformatie zoals de kunstenaar, titel en gebruikte methode en materialen. Maar Smartify toont ook het achtergrondverhaal van schilderijen.

Het leukste is de audio-info. Een expert vertelt je hoe het schilderij gemaakt is, waarom het relevant is, want het betekent of zou kunnen betekenen. Alsof je zo'n ouderwetse audiotour hebt, maar dan precies op maat. Bovendien onthoudt de app welke schilderijen je hebt gescand, en kun je je favorieten apart opslaan. De app werkt nu al onder meer in Tate Modern. In mei komen daar andere grote musea zoals het Rijksmuseum, het Louvre en het Metropolitan Museum of Art in New York bij.

Download Smartify voor iOS (gratis)