Bekroonde puzzelgame The Witness nu uit voor iOS

De lovend beoordeelde en prachtig vormgegeven puzzelgame The Witness is er nu ook voor iOS.

The Witness was één van de meest bijzondere games van 2016. Waar veel andere spellen je vrijlaten met een geweer, een zwaard of een lijst met dingen die je moet verzamelen, sta je in The Witness altijd met lege handen. Je hebt alleen je eigen denkvermogen, en de ‘munitie’ die de game je geeft door je spelenderwijs de taal van puzzels te leren.

The Witness draait namelijk niet eens om allerlei uiteenlopende puzzels. Je lost eigenlijk vooral lijnpuzzels op, waarbij je een lijntje moet trekken van het begin naar het eind. Ontwikkelaar Jonathan Blow heeft echter zo veel varianten op en draaien aan dat idee bedacht, dat het geen moment verveelt.

Slim en uitdagend

De puzzels staan in series opgesteld over een prachtig vormgegeven, mysterieus eiland. Vaak opent het voltooien van de ene reeks een deur naar een volgende. Of je leert een gedraging waardoor je een eerder onbegrijpelijke puzzel plots wel kan voltooien. De game is spitsvondig, uitdagend en ontzettend slim gemaakt.



Het invullen van de puzzels gaat op het touchscreen van iPhone of iPad makkelijker dan bij de versies voor spelcomputer en pc, het rondlopen door de wereld is zeker op een klein telefoonscherm wel wat lastiger. Het schitterende uiterlijk blijft mobiel echter verrassend goed intact.



