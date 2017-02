Belg redirect links in oude Trump-tweets

Een Belg heeft ogenschijnlijk gelinkte filmpjes in oude tweets van Donald Trump veranderd. Ze verwijzen nu naar zijn liedje over Trump.

Eenmaal geplaatst kun je tweets niet aanpassen, dat is bekend. Toch kun je er voor zorgen dat een tweet naar iets heel anders verwijst dan de twitteraar in eerste instantie bedoelde. Precies dat heeft Belgische hacker ‘Inti De Ceukelaire’ gedaan met oude tweets van Trump.

De Amerikaanse President linkte een aantal jaar geleden naar een paar filmpjes, en de Belg heeft de domeinen waarop die filmpjes staan opgekocht. En zo linkt Trump in een tweet uit 2012 nu plotseling naar een Belgische carnavalskraker waarin hij belachelijk wordt gemaakt.

De Ceukelaire heeft in totaal al vier domeinnamen gekocht van sites waar Trump ooit naar heeft gelinkt in zijn tweets. Hij schreef daarvoor een simpel script, dat automatisch zoekt naar dode links in tweets van de Amerikaanse president. En zo kan het dat Trump in een tweet uit 2013 linkt naar een filmpje over een My Little Pony fandag. De Belg zegt tegen The Verge dat hij geen politiek statement wil maken. Hij wilde Trump gewoon terugpakken voor zijn uitspraken over Brussel; Trump noemde de Belgische hoofdstad een “hellhole”.