Beroemde vliegende auto te koop aangeboden op eBay

De Moller Skycar is nu te koop op eBay. Een fraai voertuig om te zien, maar de koper mag er niet mee vliegen.

De originele Skycar van het bedrijf Moller International wordt op eBay te koop aangeboden. Bieden kan vanaf een miljoen dollar. De M400 Skycar is een zogeheten VTOL-voertuig, die afkorting staat voor vertical take-off and landing. In onderstaand filmpje wordt de Skycar gedemonstreerd.



Voorwaarde voor de koper is dat hij of zij er niet daadwerkelijk mee gaat vliegen. Dat mag niet, want het voertuig kreeg daarvoor nooit toestemming van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten.

Volgens Moller betreft de M400 Skycar een voertuig om bijvoorbeeld in een museum te zetten. Het is de eerste vliegende auto die werd gedemonstreerd en was jarenlang in de maak. In 2001 maakte hij voor het eerst een testvlucht. Daarna ging hij wel vaker de lucht in, maar altijd in testomgevingen.



Het Brabantse Pal-V startte eerder dit jaar met de verkoop van twee commerciƫle vliegende auto's, die eind 2018 worden geleverd. Het goedkoopste model kost 299.000 euro.



Meer over vliegend vervoer:

Vliegende auto's: ze komen eraan

Elektrische helikopter als vliegende taxi in 2018

Vliegende taxi's volgens Airbus