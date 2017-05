Bestek om je vingers bij op te eten

Dit eetbare bestek, verkrijgbaar in drie smaken, moet voor minder plasticafval zorgen.

Het is je vast wel eens opgevallen dat op beelden van arme landen allerlei plastic zakjes en ander kunststofafval rondzwerft. Hoe arm het land ook is, plastic is blijkbaar altijd beschikbaar. Bosbouwingenieur Narayana Peesapaty en zijn vrouw Pradnya Keskar uit India zagen dat ook, en bedachten een oplossing. Met voedselwarenproducent Bakeys food brengen zij eetbaar bestek op de markt.

Het eetbare bestek komt in de drie smaken (neutraal, zoet en pittig) en heeft zelfs een voedingswaardetabel. Een veilig, gezond en voedzaam alternatief voor plastic wegwerpbestek, zeggen ze zelf. Dat voorkomt afval en is door veel hergebruik ongezond. De lepel is gemaakt van sorghumbloem, ofwel meel van jowar (een materiaal dat veganistisch, biologisch afbreekbaar en dus eetbaar is). Dat wordt met water tot deeg gekneed en daarna gebakken.

Knapperig, voedzaam en blijft lange tijd goed. Een lepel van 10 gram bevat 35 kilocalorieën en 2,5 gram calcium, 1 gram proteïne en 8 gram koolhydraten. Een zak van 100 stuks kost 3,26 euro. Ideaal voor de lunchbox, evenementen, afhaalrestaurants, hotels en de kantine, zeggen ze. Of voor in het vliegtuig. En het is leuker om aan te knagen dan een soepstengel.



