Beter inzicht in Tour de France-ritten dankzij AI

Dit jaar maakt de Tour de France meer gebruik van machine learning om kijkers beter inzicht in de ritten te geven.

De Amaury Sport Organisation (ASO), die jaarlijks de Tour de France organiseert, introduceert dit jaar samen met Dimension Data machinelearning-technologiën. Met de techniek wordt bijvoorbeeld de waarschijnlijkheid van verschillende koersscenario’s beoordeeld. Zo bekijkt de kunstmatige intelligentie hoe groot de kans is dat het peloton ontsnapte renners nog inhaalt.

Het platform van techbedrijf Dimension Data moet diepere inzichten geven over het verloop van de koers. Onder het zadel van elke fiets is een GPS-transponder gemonteerd. De data hiervan wordt gecombineerd met informatie over de route en de weersomstandigheden op dat moment. Zo is de live snelheid en locatie van verschillende renners te bepalen, maar ook de afstand tussen renners en de samenstelling van groepen. Dit data is online te volgen.

Dit jaar worden voor de technologie en analyses meer dan 3 miljard datapunten gebruikt. Dat waren er vorig jaar nog 'slechts' 128 miljoen. Via de cloud wordt de informatie verwerkt. "Naarmate meer technologie aan de sport wordt ingevoerd, verandert de kijkervaring", zegt Scott Gibson van Digital Data. "Geavanceerde technologieën, zoals machine learning, bieden nieuwe mogelijkheden om de inzichten te creëren waar fans om vragen."



