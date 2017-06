Bewegingssensor voor pornokijkers

Porno-imperium xHamster looft de Nederlandse bewegingssensor die je schermen afsluit zodra er iemand je kamer binnenkomt.

De minimeyes-bewegingssensor van de Nederlandse uitvinder Moos Neimeijer zorgt ervoor dat alle open schermen worden gesloten en het geluid wordt gemute op het moment dat er iemand in de buurt komt.

Het apparaat werkt zowel samen met computers als met smartphones. Bij Android-toestellen wordt de app die je gebruikt afgesloten, terwijl iOS-apparaten een waarschuwingsgeluid produceren als er iemand nadert. Niemeijer heeft al een werkend prototype van de minimeyes-sensor gemaakt. Via Indiegogo probeert hij 96.000 dollar in te zamelen om de bewegingssensor in productie te nemen.

Neutrale verpakking

Mensen die geld inleggen, krijgen behalve de sensor ook een flash drive van pornosite xHamster met daarop enkele video's. "We zijn altijd geïnteresseerd in technische innovaties die het bekijken van xHamster relaxter maken", verklaart Alex Hawkins van xHamster zijn steun voor het project tegenover XBiz.com.

Op het moment van schrijven lopen er nog niet echt veel mensen warm voor de minimeyes-sensor. Tot nu toe heeft Neimeijer in totaal 749 dollar opgehaald bij vijftien geïnteresseerden. Mocht het benodigde bedrag toch worden gehaald, dan belooft de uitvinder dat hij de sensor in een neutrale verpakking zal opsturen.