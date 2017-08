Bloed en medicijnen straks per drone bezorgd in Tanzania

De Amerikaanse startup Zipline gaat volgend jaar met drones bloed en medicijnen leveren in Tanzania. Drones kunnen eerder bij een afgelegen ziekenhuis komen dan een auto.

Zipline begon een jaar geleden in Rwanda met zijn dienst, maar gaat vanaf begin volgend jaar ook boven Tanzania vliegen. De startup wil er vier distributiecentra bouwen waarmee de drones naar meer dan duizend ziekenhuizen en andere zorgcentra kunnen vliegen, zo vertelt oprichter Keller Rinaudo tegen The Verge.

Parachute

De drones moeten uiteindelijk meer dan tweeduizend pakketjes per dag afleveren. Ze worden afgeschoten met hulp van een lanceerrail die de drones de lucht in schiet. Daarna kunnen de onbemande vliegtuigjes tot 150 kilometer vliegen en maximaal 1,5 kilo aan bloed of medicijnen afleveren.

Zodra ze bij de bestemming arriveren, wordt het pakket met een kleine parachute losgelaten. De drone vliegt vervolgens terug naar de lanceerbasis van Zipline.

Met een app

Dokters kunnen via een app voor Android en iOS bloed en medicijnen bestellen, waarna de goederen meestal binnen dertig minuten worden geleverd, zegt Rinaudo. Dit gaat ook verspilling tegen. Volgens hem worden er in Rwanda nauwelijks meer bloedzakken weggegooid die over de datum zijn.

Het bloed gaat met name naar moeders die bloedverlies hebben na de bevalling en kinderen die bloedarmoede hebben als gevolg van malaria. Ook worden de drones van Zipline ingezet om vaccins voor bijvoorbeeld malaria en HIV te leveren.

35 miljoen dollar

Zipline werkt samen met onder andere de Bill & Melinda Gates Foundation, de liefdadigheidsinstelling van Microsoft-oprichter Bill Gates en zijn vrouw. Daarnaast heeft de startup meer dan 43 miljoen dollar aan investeringen opgehaald.

Volgens Rinaudo is Zipline 'bijna winstgevend' als je de kosten per leveringen berekent: ook een startup die levens redt wil namelijk een centje verdienen.