Bodegraven gaat de wereld over met lichtlijn voor telefoonzombies

Bodegraven was deze week wereldnieuws met de +Lichtlijn voor de smartphone-zombie.

Fietsen terwijl je Whatsappt? Die gekke Nederlanders ook, hoor je ze het in het buitenland denken. Het nieuws dat we in het land der vrijdenkers nu zelfs een verkeerslicht speciaal voor smartphonegebruikers maken, ging deze week de hele wereld rond. De +Lichtlijn bestaat uit verlichte strepen op het asfalt langs een oversteekplaats. De lijn kleurt mee met het verkeerslicht.

Smartphonegebruikers, die toch al naar de grond kijken, zien zo aan de kleur van de of het groen is en ze kunnen oversteken. In de gemeente Bodegraven zijn een aantal van deze +Lichtlijnen geïnstalleerd. Al lopend of fietsend je mobieltje gebruiken blijkt een groot probleem voor de veiligheid. “Trams moeten regelmatig een noodstop maken omdat iemand op zijn smartphone kijkt in plaats van naar het verkeerslicht,” zegt Mark Hofman van HIG Traffic Systems die het systeem ontwikkelde.

Veilig Verkeer Nederland vindt het project iets voor de omgekeerde wereld. Op deze manier beloon je slecht gedrag. In Amerika zien ze in de +Lichtlijn vooral een manier om mensen vanuit gezondheidsoogpunt meer aan de wandel te krijgen. De betutteling gaat in de staat New Jersey zo ver dat je een boete van 50 dollar of 15 dagen in de cel krijgen kunt krijgen voor het lopend gebruiken van niet hands-free apparaten.