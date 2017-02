Bol.com laat je via AR-app meubels in eigen huis bekijken

Wil je weten of een meubel in je interieur past? Bol.com heeft een app gelanceerd waarmee je een kast of stoel virtueel in je kamer kunt zetten.

De app, die vooralsnog alleen beschikbaar is voor iOS, laat je via de camera van de iPhone of iPad meubels bekijken alsof ze in je eigen huis staan. Bol.com hoopt hiermee de kans op miskopen en de daarmee samenhangende retouren te verkleinen.

De keuze uit meubels die je in je woonruimte kunt neerzetten, is vooralsnog beperkt tot 120 populaire en grote meubels, waaronder tafels, banken, kasten, stoelen en fauteuils. Artikelen die je via augmented reality in je woning kunt bekijken, zijn voorzien van de melding de melding ‘Bekijk deze artikelen in je eigen woonkamer’.

De standaardweergave is 2D, maar als je de iPhone in een VR-bril plaatst is het ook mogelijk om de artikelen in 3D te bekijken. Bol.com heeft bij de ontwikkeling van de app samengewerkt met INDG, bedenker van de wooninrichtings-app Amikasa.