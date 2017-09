Boze klant voerde cyberaanvallen uit op Bunq

Een 18-jarige boze Bunq-klant heeft een week geleden een ddos-aanval uitgevoerd op de bank waardoor de website en app vorige week minder goed bereikbaar waren.

De jongen, die nog op school zit, was boos op Bunq omdat de fintechbank begin augustus de prijzen verhoogde door een nieuw abonnementsmodel te introduceren. In plaats van 1 euro per maand moeten klanten voor nieuwe functies 7,99 euro per maand betalen, waardoor veel klanten woest waren.

Twee dagen later draaide Niknam de nieuwe tarieven deels terug, waardoor klanten de mogelijkheid kregen om tegen het oude tarief extra rekeningen te openen en een nieuwe pinpas te bestellen. Ondanks deze tegemoetkoming bleef de jongen boos, en voerde hij vorige week vrijdag een ddos-aanval uit. De jongen heeft hiervoor zijn excuses aangeboden en Bunq-oprichter Ali Niknam zegt daarom af te zien van de aangifte.

De ddos-aanval werd uitgevoerd via een botnet (een netwerk van geïnfecteerde computers) dat de jongen had gekocht. Door de grootte van dit botnet waren de website en app vorige week donderdagavond en op sommige momenten op vrijdag minder goed bereikbaar. Het Bunq-team heeft het weekend door moeten werken om nieuwe aanvallen af te slaan.

Niet de cel in

​Niknam heeft samen met zijn team de jongen opgespoord door 'zijn sporen na te gaan', maar op het moment dat zijn identiteit bekend was, stuurde de jongen plotseling een email waarin hij zijn excuses maakte. Hij zei de aanvallen uit te voeren omdat hij boos was vanwege de nieuwe hogere prijzen, maar dat hij niet wist dat zijn ddos-aanval de activiteiten van Bunq zo zou schaden.

De jongen is vandaag op het kantoor van Bunq gekomen om met Niknam te praten. Volgens de Bunq-oprichter zou de jongen, indien er aangifte wordt gedaan, de cel in gaan en een flinke boete krijgen. Dat wil Niknam niet, en hij wil de jongen laten inzien wat hij heeft gedaan. De 18-jarige gaat zich nu een week lang inzetten voor Amnesty International, op verzoek van Niknam.

Niknam benadrukt dat hij het belangrijk vindt dat dit soort jongens niet de cel in gaan, maar dat het juist beter is om hen in te laten zien wat voor schade een ddos-aanval kan aanrichten.