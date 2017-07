Breng een bezoekje aan het ISS met Google Street View

Astronauten hebben het International Space Station vastgelegd, zodat je virtueel een kijkje kunt nemen.

Als je altijd al hebt willen weten waar de astronauten aan boord van het ISS slapen of hoe het uitzicht op de aarde eruit ziet, dan kun je dat nu bekijken op Street View. Daar zijn nu zeventien plekken in het ruimtestation in 360 graden te bekijken. In de grotere modules kun je, net als op aarde, op pijltjes drukken om naar het volgende gedeelte te zweven. Het is voor het eerst dat Google Street View in de ruimte wordt toegepast.

Google werkte voor dit project samen met NASA en het Marshall Space Centre aan een 'zwaartekrachtvrije methode' om 360 graden-foto's te maken met spullen die al aan boord waren, zoals DSLR-camera's. ESA-astronaut Thomas Pesquet verzamelde de foto's en stuurde ze naar de aarde, waar ze met software aan elkaar werden geplakt.

"We moesten veel problemen oplossen om het gewenste resultaat te krijgen", schrijft Pasquet op Googles blog. "Het ISS heeft overal technische apparatuur en kabels en de indeling is ingewikkeld. Er waren dus veel obstakels en er was weinig tijd om de foto's te maken. Oh ja, en dan was er nog de gewichtloosheid."