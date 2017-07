'Brexit-minister gebruikt anti-spionagekoffer'

De Britse minister David Davis neemt zijn Brexit-documenten en elektronica mee in een zogeheten Faraday-koffer, die elektronische signalen blokkeert.

Door een Faraday-koffer te gebruiken hoopt Davis spionnen buiten de deur te houden. Hij heeft ook zijn Apple Watch ingeruild voor een 'dom horloge' omdat er werd gevreesd dat Davis via de ingebouwde microfoon zou kunnen worden afgeluisterd, zo bericht de Telegraph.

Geen 100 procent veiligheid

Door zo'n koffer te gebruiken moet het voor spionnen lastiger worden om bij belangrijke meetings mee te luisteren via bijvoorbeeld de microfoon van de laptop of mobiele telefoon. Zolang deze apparaten in de koffer liggen kunnen ze niet op afstand worden gehackt en ingeschakeld.

Aan de andere kant biedt een Faraday-koffer geen 100 procent veiligheid. Zo is het mogelijk om een laptop of telefoon te hacken voordat deze in de koffer wordt gestopt of wanneer hij er weer uit wordt gehaald.

Belangrijker is waarschijnlijk dat een koffer geluid dempt en op die manier meeluisteren voorkomt. Davis had bijvoorbeeld ook gewoon geen mobiele telefoon of laptop mee kunnen nemen naar belangrijke vergaderingen.

Faraday-koffer

Een Faraday-koffer blokkeert mobiele signalen als wifi, 4G en gps omdat het alle statische elektrische velden blokkeert. Dat gebeurt met een materiaal (een soort aluminiumfolie) dat in de koffer, tas of hoes wordt aangebracht, vaak verstopt onder de stof.

De technologie is vernoemd naar de Britse wetenschapper Michael Faraday, die de Faraday-kooi in 1836 uitvond. Onder andere Silent Pocket verkoopt zogeheten Faraday-koffers en -tassen: hun tas kost 675 dollar, maar er zijn natuurlijk ook goedkopere varianten te vinden.