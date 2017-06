Brits parlement getroffen door cyberaanval

Hackers probeerden toegang te krijgen tot de mailaccounts van het Britse parlement.

Dat meldt The Guardian op basis van een mail aan betrokkenen. De hackers zouden gericht hebben gezocht naar accounts die waren beschermd door 'zwakke' wachtwoorden.



Het nieuws over de cyberaanval lekte uit via een tweet van een lid van het Hogerhuis, het House of Lords. Chris Rennard schreef dat urgente boodschappen voor hem per sms verstuurd moesten worden, omdat het e-mailsysteem vanwege een hackaanval niet gebruikt kon worden.

Britse parlementariërs kunnen voorlopig geen gebruik maken van hun officiële e-mailaccounts. Dat is volgens een woordvoerster van het Lagerhuis het gevolg van de tegenmaatregelen die zijn genomen om het computernetwerk te beschermen.

Onlangs werden meerdere computers van de Tweede Kamer besmet met ransomware, waardoor bestanden werden versleuteld.