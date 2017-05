‘Britse overheid wil backdoors in encryptie verplichten’

De Britse overheid wil achterdeurtjes in encryptie wettelijk verplicht maken.

Dergelijke backdoors zijn de heilige graal voor inlichtingendiensten, die nu vaak hooguit met veel pijn en moeite kunnen inbreken in de communicatie van burgers. Een achterdeurtje zou overheden in potentie alle burgers direct laten aftappen. De Britse overheid zou precies zo’n maatregel overwegen, blijkt uit gelekt document dat in handen is van de digitale rechtenbeweging Open Rights Group.

De gelekte wetsvoorstel spreekt over een regeling waarbij internetproviders en telecomaanbieders binnen 24 uur toegang moeten geven tot alle live-communicatie van Britse burgers wanneer de overheid daar om vraagt. Volgens het document valt daar ook versleutelde berichtgeving onder, waardoor end-to-end-encryptie onder de voorgestelde wet niet meer mogelijk zou zijn.

Massaal afluisteren

Ook wil de Britse overheid zijn burgers in bulk afluisteren, waarvoor providers live toegang moeten bieden tot communicatie van 1 op de 10.000 klanten, wat volgens The Register neerkomt op in totaal zo’n 6.500 Britten tegelijk. De conceptwet zou al gedeeld zijn met enkele providers, en lijkt op die manier bij de Open Rights Group terecht te zijn gekomen.

Wel is er goedkeuring nodig voor er afgeluisterd moet worden, bijvoorbeeld door een minister of hoge politiewerknemer. Ook zitten er een aantal beveiligingen in het voorstel gebouwd die misbruik moeten voorkomen, nadat eerdere versies van de Britse spionagewet werden afgewezen. Deze conceptwet moet nog langs het Lagerhuis en Hogerhuis van het Britse tweekamerstelsel.