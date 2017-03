Britse overheid wil WhatsApp-berichten inzien

De Britse regering vindt het onacceptabel dat geheime diensten geen WhatsApp-berichten kunnen inzien.

Amber Rudd, de Britse minister van Binnenlandse Zaken, wil deze week met techbedrijven om tafel zitten om dit probleem aan te kaarten. Welke techbedrijven dat zijn, is niet bekend. De reactie van Rudd komt nadat een 52-jarige Brit een aanslag pleegde in Londen. Hij zou net voor de aanslag WhatsApp hebben gebruikt. Aanslagen wakkeren vaker de discussie aan of geheime diensten niet via een achterdeurtje toch toegang moeten krijgen tot versleutelde berichten.

End-to-end-encryptie

​Alle berichten die met WhatsApp worden verstuurd zijn versleuteld met end-to-end-encryptie. Dit houdt in dat het berichtje alleen door de ontvanger is te lezen. "We moeten ervoor zorgen dat organisaties als WhatsApp, en er zijn genoeg anderen, geen geheime plaats bieden voor terroristen om met elkaar te communiceren", zegt Rudd tegen de BBC.

De minister benadrukt dat het vroeger mogelijk was om enveloppen met stoom te openen en telefoons te tappen, en zo bijna alle communicatie af te luisteren. Dat wordt door de opkomst van end-to-end-encryptie lastiger.

'Tim Cook moet meedenken'

Rudd wil onder andere Apple-ceo Tim Cook vragen om mee te denken 'hoe we in situaties zoals WhatsApp in de Apple-telefoon kunnen komen'. Cook is echter een fel tegenstander van zo'n achterdeurtje. "De nationale veiligheid is altijd belangrijk, maar de realiteit is dat als wij een achterdeurtje maken voor de goede jongens, de slechteriken er ook in kunnen. Zoiets betekent dat we allemaal niet veilig zijn. Daarom ondersteun ik geen enkel achterdeurtje voor geen enkele overheid - ooit", aldus Cook eind 2015.

WhatsApp meldt tegen de BBC altijd mee te werken met de autoriteiten, maar dat het door het gebruik van end-to-end-encryptie niet de inhoud van berichten kan zien. WhatsApp kan bijvoorbeeld wel zien wie met wie aan het chatten is en wanneer. Het is niet de eerste keer dat de Britse overheid encryptie wil verzwakken: een jaar geleden zei de regering dat encryptie 'verwijderbaar' zou moeten zijn.

