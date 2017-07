Britten moeten verplicht hun drone registreren

Het Verenigd Koninkrijk gaat registratie van drones en een veiligheidsexamen voor drone-bezitters verplichten.

De nieuwe Britse drone-regelgeving zal gelden voor alle drones zwaarder dan 250 gram. Hoewel de Britse overheid de details nog moet uitwerken, zal iedere Brit die een drone wil vliegen een examen moeten afleggen. Onderdeel van de plannen is ook de uitbreiding van no-fly zones, zoals rond vliegvelden en gevangenissen. Sommige drones, zoals die van fabrikant DJI, zijn al via geofencing voorgeprogrammeerd met gps-coƶrdinaten van no-fly zones.

DJI heeft de BBC laten weten dat het achter de plannen van de Britse regering staat. De fabrikant vereist sowieso dat piloten hun DJI-drones registreren via een app, waardoor het moeilijker is om de reeds voorgeprogrammeerde no-fly geofencing-zones te omzeilen.

Drones redden ook levens

Volgens luchtvaartminister Lord Martin Callanan zijn drones van vitaal belang bij het inspecteren van transport-infrastructuur en redden ze soms ook levens, doordat de brandweer en politie drones inzetten bij zoek- en reddingsacties. De Britse politie richtte daar onlangs een speciale eenheid voor in. De nadruk van de maatregelen ligt volgens de minister op 'het beschermen van de bevolking en tegelijkertijd het maximale potentieel uit drones te halen'.

Bijna-botsingen met vliegtuigen

Hoewel er nog geen ernstig incident met een drone heeft plaatsgevonden, zijn er wel meerdere meldingen geweest drones die bijna in botsing kwamen met vliegtuigen. Drones zijn ook al gebruikt om drugs gevangenissen in te smokkelen.

Ook in eigen land zijn er incidenten geweest rond drones die te dicht bij vliegtuigen vlogen. In ons land zijn er voor consumenten nog geen verplichte examens en drone-registraties. Particulieren mogen zonder vergunning vliegen, mits niet hoger dan 120 meter en minimaal 3 kilometer ver van vliegvelden en andere no-fly zones. Bovendien moet de drone altijd in zicht zijn, mag er niet in het donker en ook niet boven mensen, wegen, gebouwen en andere bouwwerken gevlogen worden.