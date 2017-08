Bunq-klanten boos om nieuwe prijzen

De nieuwe prijzen van de bank Bunq vallen niet goed bij de klanten. Sommigen reageren woedend.

Gisteravond kondigde Bunq een grote verandering aan: er komt een totaalpakket van 7,99 euro per maand. Daarvoor krijg je een pinpas, twee debit-Mastercards, mobiel betalen via de Android-app en natuurlijk je Bunq-rekening. Dat is aan de prijzige kant: andere banken rekenen voor een soortgelijk pakket rond de 45 euro per jaar.

Daarnaast worden klanten die voorheen 1 euro per maand voor een Bunq-rekening en betaalpas betaalden gedwongen om het nieuwe abonnement te nemen zodra zij iets aan hun account willen aanpassen. En dat is tegen het zere been van klanten.

'Terug naar ING'

"Voor nu blijf ik lekker met mijn eurokaart lopen maar ik mag toch echt hopen dat de pakketten herzien worden want op deze manier ga ik nooit helemaal Bunq", schrijft klant Niek. Hij is een van de klanten die eerst 1 euro betaalde en nu dus 7,99 euro per maand moet aftikken. De prijsstijging van omgerekend 800 procent vindt hij 'een heftige stap', waar hij geen zin in heeft. Een andere klant is een stuk directer: "Ja dat wordt dus terug naar de ING. Van de zotte deze prijzen."

Ook zijn er klachten over het nieuwe pakket voor zakelijke gebruikers, die 9,99 euro per maand gaan betalen. Grootste kritiekpunt: voor betalingen en betaalverzoeken ontvangen en verzenden betaalt de klant 10 of 20 cent per transactie, terwijl Bunq adverteert dat dat zijn totaalpakketten 'zonder verborgen kosten' zijn.

'Duurste bank van Nederland'

"In plaats van een innovatieve en redelijk geprijsde bank zijn jullie nu de duurste bank van Nederland", schrijft Arjan. De klaagberichten over de nieuwe prijzen hebben ook honderden votes, wat inhoudt dat mensen het belangrijk vinden dat Bunq iets met de kritiek doet.

Bunq is druk bezig om op alle kritiek te reageren en noemt het abonnement een 'duidelijke propositie met duidelijke toegevoegde waarde': "Het was nooit onze intentie om de goedkoopste bank te zijn", reageert een medewerker van de startup op een klacht op het forum.

Bunq reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.