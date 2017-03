Casey Neistat is terug met zijn dagelijkse vlog

Bloed kruipt waar het niet gaan kan. De beroemde YouTuber Casey Neistat is weer begonnen met vloggen.

Hoewel Casey Neistat één van de bekendste en meest populaire vloggers van het moment was, stopte hij eind november 2016 met zijn vlog. De reden: hij wilde 'de volgende stap in zijn carrière gaan maken'. Nadat hij stopte met vloggen, verschenen er nog wel andere video’s. De afgelopen dagen leek het er overigens al een beetje op dat Neistat de draad van dagelijkse vlogs weer zou gaan oppakken.

Dat is nu officieel. Casey Neistat legt in de eerste vlog van zijn 'Seizoen 3' uit waarom hij weer is gestart. "Ik miste het", zegt hij. "Ik begon ermee om te laten zien hoe ik een bedrijf opzette. Toen die startup het lastiger kreeg, werd de vlog een dagelijkse sleur. Nu ik bezig ben met nieuwe CNN-projecten, wil ik dat weer via mijn vlogs laten zien. Het is niet anders dan toen ik twee jaar geleden begon. Nu heb ik weer een doel."

Inmiddels heeft Neistat bijna 6,8 miljoen abonnees op zijn kanaal, gemiddeld kijken 2 tot 3 miljoen mensen naar zijn video’s. De meest bekeken video van Neistat stamt uit 2012. Hij kreeg toen een flink bedrag van Nike om een promotiefilmpje rond de slogan 'Make it count' te maken. Dat nam Neistat letterlijk en hij gaf het hele bedrag uit aan een wereldreis met een vriend. Het heeft gewerkt, want de teller staat op 25 miljoen views.

Rond de Amerikaanse verkiezingen maakte Neistats startup een video-app waarmee gewone Amerikanen hun zegje konden doen. De reacties zond hij uit als een livestream. CNN nam vervolgens het bedrijfje over.