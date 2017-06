Chrome gaat slechte advertenties blokkeren

Google Chrome gaat irritante reclame zoals pop-ups en autoplay-video’s blokkeren.

Google is één van de grootste adverteerders op internet, maar het geeft zijn browser Chrome vanaf volgend jaar een adblocker. Klinkt misschien onlogisch, maar dat is het juist niet. Want door irritante, opdringerige reclame installeren mensen adblockers en zijn ook alle normale, rustige reclames de dupe.

Om te zorgen dat die normale reclames blijven bestaan, en de sites die er aan verdienen, gaat Chrome vanaf 2018 standaard irritante reclames blokkeren. Om te bepalen wat irritant is, heeft Google zich aangesloten bij de Coalition for Better Ads. Die heeft een op basis van data en het publiek samengestelde lijst met irritante soorten reclame.

Daarbij spaart Google zichzelf niet. Als één van de reclamenetwerken van Google een irritante advertentie toont, wordt die straks ook door Chrome geblokkeerd. Op desktop-sites gaat het dan onder meer op pop-ups, autoplay-video’s met geluid en vrijwel beeldvullende reclames met een timer. Adverteerders kunnen in een nieuwe tool nu al zien of hun reclame tegen de normen is.