Computer ontgrendelen met je hart

Onderzoekers hebben een nieuwe biometrische identificatiemethode ontwikkeld: een soort hartscan.

De onderzoekers aan de Universiteit van Buffalo gebruiken een zogeheten Doppler-radar om het hart van de gebruiker te meten. Op basis van die gegevens is dan bijvoorbeeld mogelijk om een computer te ontgrendelen. Of juist te vergrendelen als het systeem merkt dat er een ongeautoriseerde gebruiker voor zit.

“Er zijn nog nooit twee mensen ontdekt met een identiek hart”, stellen de onderzoekers. “Iemands hart verandert niet van vorm, tenzij een persoon aan serieuze hartproblemen lijdt.”



Volgens de onderzoekers heeft hun systeem enkele voordelen boven andere vormen van biometrische authenticatie. Zo is het in tegenstelling tot bij een vingerafdruk niet nodig om contact te maken. Daarnaast kan het systeem continu blijven scannen. Op het moment dat je van je computer wegloopt, kan het apparaat bijvoorbeeld meteen worden vergrendeld.



De technologie zou volgens de onderzoekers onder meer kunnen worden ingebouwd in toetsenborden en smartphones. Ook zou de technologie kunnen worden gebruikt om vliegvelden waar een dergelijk systeem reizigers al op dertig meter afstand zou kunnen herkennen.