Concertkaartjes direct in Facebook-app te koop

Ook voor het bestellen van concert- of evenementkaartjes hoef je nu Facebook niet meer te verlaten.

Tickets die via het platform Eventbrite worden verkocht, kun je gewoon in de Facebook-app bestellen. Dat maakt het ticketplatform vandaag bekend. Eerder dit jaar was het al begonnen met de dienst voor klanten in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Zowel Facebook als Eventbrite hebben baat bij de deal. Klanten van het sociaal netwerk blijven immers binnen de Facebook-omgeving en Eventbrite heeft minder afhakers. Althans, dat is het idee. Volgens de ticketverkoper haakt 10 procent van de kopers af bij iedere tussenstap in het boekproces.

De ervaring zou zelfs leren dan kopers dubbel zo vaak bereid zijn om een ticket aan te schaffen direct op Facebook, dan wanneer ze worden doorgeleid naar een externe ticketpagina. De dienst staat vanaf vandaag open voor alle organisatoren die via Facebook een evenement aanmaken.