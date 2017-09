Control Center van iOS 11 zet wifi en bluetooth niet echt uit

Wie wifi of bluetooth in iOS 11 uitzet via het Control Center, ziet ze vanzelf weer aan gaan.

Vorige versies van iOS hadden al het Control Center, een handig overzicht met snelknoppen om onder meer wifi en bluetooth te regelen. In iOS 11 heeft dat scherm meer opties gekregen, maar knoppen voor wifi en bluetooth zijn er nog steeds. Alleen werken ze nu wel heel vreemd.

Wanneer je in iOS wifi of bluetooth uitschakelt met de knoppen in Control Center, wordt de verbinding met een gekoppeld netwerken en gekoppelde apparaten verbroken. Maar in tegenstelling tot voorheen blijven de radio’s voor wifi en bluetooth gewoon aan.

Vanzelf weer aan

Volgens Apple is dat ook de bedoeling. Zelfs wanneer gebruikers via Control Center hun wifi en bluetooth uitschakelen, blijven functies als AirDrop, AirPlay en verbinding met de Apple Watch bruikbaar. Nog een vreemd onderdeel: als wifi of bluetooth via Control Center worden uitgeschakeld, gaan ze om 5 uur ’s ochtends vanzelf weer aan. Ook dat is bewust zo door Apple ingesteld.



Wifi en bluetooth ├ęcht uitschakelen kan nog wel, in de instellingen van iOS. Apple raadt echter aan beide verbindingen altijd aan te laten staan. Maar omdat dat niet altijd wenselijk of zelfs veilig is, onthoud: de knoppen in het Control Center zijn slechts disconnect-knoppen, geen uit-knoppen.