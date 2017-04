Customizable schoenen: zakelijk van voren, feest van achteren

Deze customizable schoenen koop je in twee kleuren en indien nodig zelfs in twee verschillende maten.

Freakloset is een schoenmaker die met 3D-customization schoenen op maat maakt, en op smaak. De collectie bestaat uit zeven klassieke modellen, die je naar wens kunt aanpassen. Andere kleur basis, andere kleur zool, maar vooral de contrasterende kleur hiel maakt de Freakloset herkenbaar.

Een uitkomst voor wie iets bijzonders zoekt, en vooral voor wie twee afwijkende voeten heeft. Klik uit de vier lage modellen, drie boots en diverse kleuren je favoriete schoen bij elkaar, en daarna kun je de rechterschoen desgewenst een maat groter of kleiner, breder of hoger kiezen. De schoenen worden uit Italiaans kalfsleder in Lissabon gemaakt door de Portugese ontwerpster Joana Lemos. De schoenen zijn te bestellen vanaf 240 euro.