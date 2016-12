De Bitcoin was nog nooit zoveel waard als nu (in euro’s dan)

De Bitcoin is dit jaar ruim 50 procent meer waard geworden. De laatste dagen bereikt de munt nieuwe hoogten.

In de afgelopen maand steeg de waarde van de cryptocurrency met zo’n 30 procent. Op het moment van schrijven is de munt 939 euro waard. Dat is een hogere (euro)koers dan eind 2013, toen de Bitcoin zijn all-time high in dollars bereikte. Omdat de dollar sindsdien sterker is geworden dan de euro is er nog geen nieuw Bitcoin-record in dollars. De munt is nu 981 dollar waard, terwijl je op het hoogtepunt van eind 2014 nog 1.137 dollar kon krijgen voor één Bitcoin.

De meest genoemde reden voor de stijging van de Bitcoin in de afgelopen maand is de devaluatie van de Chinese yuan. Beleggers in China, waar op dit moment de meeste nieuwe Bitcoins worden gemijnd, zouden de munt beschouwen als een veilig alternatief voor hun eigen valuta die langzaam minder waard wordt. Ook het ongeldig verklaren van grote hoeveelheden papiergeld in India heeft volgens marktvorsers een rol gespeeld.

De snelle waardestijging van de afgelopen maand is niet uniek voor de volatiele munt. In november 2013 steeg de Bitcoin bijvoorbeeld in een week tijd van zo’n 500 dollar naar meer dan 1100 dollar. Enkele dagen later was de Bitcoin minder dan 700 dollar waard.

De grote koersschommelingen vormen direct ook een belangrijke tekortkoming voor de Bitcoin als munt. Wie de Bitcoin daadwerkelijk als munt wil gebruiken voor het kopen of verkopen van producten of diensten moet rekening houden met prijzen die van dag tot dag sterk kunnen verschillen. Daarmee heeft de Bitcoin het meeste weg van dat andere in onbruik geraakte betaalmiddel dat vandaag de dag vooral een speculatieobject is: goud.