De coolste mode-ontwerper van Nederland

Op de afgelopen Amsterdam Fashion Week bleek Sophie Hardeman het beste talent.

Volgens de kenners was deze Amsterdam Fashion Week een van de meest verrassende, en meest experimentele editie in tijden. Met voorop talent Sophie Hardeman. Zij zette voor haar modelabel HARDEMAN een aantal androgyne modellen in pose. Zij showden kleding geïnspireerd op de boerderij, waarbij de broek van één mannelijk model zo kort was dat zijn testikels eruit piepten, aldus Vogue. Haar bijna compleet uit denim gemaakte collecties liggen bij toonaangevende winkels als VFiles in New York en Colette in Parijs.

Vogue noemt als andere jonge talenten het op de Amsterdam Fashion week debuterende duo Martan (Diek Pothoven en Luuk Kuijf), het uit vier aan de kunstacademie in den Haag afgestudeerde ontwerpers bestaande collectief Das Leben am Haverkamp, Collectie Arnhem bestaand uit derdejaars modestudenten, Sunanda Koning en duo Trinhbecx bestaand uit Tung Trinh en Tim Becx. Het is weer fris en fleurig op de catwalk, en dat kunnen we wel gebruiken.