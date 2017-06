De felle strijd om de topreactie op Trumps tweets

Wie de topreactie plaatst op een tweet van president Donald Trump is verzekerd van een enorm bereik.

Een goede reactie levert honderdduizenden impressies op. Met een beetje geluk is dat bereik om te zetten in honderden nieuwe volgers. Het geven van snedige reacties op de tweets van de Amerikaanse president is volgens BuzzFeed dan ook de 'mafste growth hack' voor Twitter van dit moment.

De 22-jarige William LeGate slaagde er bijvoorbeeld in om binnen een paar maanden meer dan honderdduizend volgers te krijgen dankzij zijn anti-Trump-tweets. Binnen enkele minuten nadat Trump iets twittert, stuurt LeGate verscheidene replies waarin hij de president bekritiseert of de tegenstrijdigheid in zijn meningen blootlegt.

Ze hebben alles al klaar staan

Verscheidene Twitteraars proberen de strategie van LeGate te kopiëren en zetten om die reden alvast een serie tweets klaar zodat ze direct kunnen reageren als Trump een bepaald onderwerp aansnijdt op Twitter. Ook zijn er mensen die een alarm instellen, zodat ze meteen een notificatie krijgen als de Amerikaanse president iets op Twitter zet, bericht BuzzFeed.

Andere strategieën die Trump-reaguurders toepassen, zijn het reageren op de toptweet en het plaatsen van lange threads met veel afbeeldingen. Dergelijke draadjes komen dankzij het Twitter-algoritme makkelijker bovendrijven dan één enkele tweet.

