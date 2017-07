De gezonken caravan van Zomergasten

Wat is er loos met dat decor van Zomergasten? Een dijkdoorbraak? Een camping na de zeespiegelstijging?

Zondagavondprogramma Zomergasten is weer begonnen. Dit jaar is er naast een nieuwe presentator ook een nieuw decor en dat zorgde voor discussie. Is dat nou een gezonken caravan? Een camping na de stijging van de zeespiegel?

Dat decor is gemaakt door gelegenheidsduo Koen Steger en Neal de Groot. Geen grote namen, maar gewoon Koen en Neal. VPRO schreef een wedstrijd uit om de nieuwe decorbouwers te vinden. De brief omschrijft dat het decor plaats moet bieden aan twee zitplaatsen, een tafel en een medium om de fragmenten op te bekijken en mag vooral het gesprek niet storen. Met Alex van Warmerdam die het allereerste decor maakte, en de ontwerpers van Concrete als voorgangers, is het decor aan opdracht met aanzien.



Het idee om water in te zetten komt van Neal de Groot. “Water is rustgevend, en de spiegeling maakt het extra aantrekkelijk.” De inspiratie kwam van een zoutvlakte in Bolivia waar de regen eens per jaar de vlakte in een spiegel verandert. De caravan, die in de pitch op zijn kop ligt maar in het uiteindelijke decor enkel met zijn dak boven het water uit steekt, was eerst vooral grappig en absurdistisch, maar bleek steeds meer te kloppen. “Vergelijk het met een lift waarin je vast zit. Je raakt vanzelf in gesprek met degene die ook vast zit. Het levert bijzondere gesprekken op.” En dat is nou precies de bedoeling daar op het dak van die caravan. Presentatrice Janine Abbring noemt het haar ‘intervieweilandje’.



Er werd op social media volop gespeculeerd hoe Abbring en gast op dat dak terecht zijn gekomen, en hoe ze zonder natte voeten te halen naar de wc kunnen. Hoe dat zit, zie je in onderstaand 'making of'-filmpje. In de komende afleveringen nemen burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan, Artikel 1-lijstduwer Glenn Helberg, acteur Wim Opbrouck, primatoloog Frans de Waal en cabaretiere Claudia de Breij plaats op de camper.

​