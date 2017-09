De iPhone X te duur? Deze startup laat je hem leasen

De iPhone X is erg duur, maar het Nederlandse Go Lemon hoopt Apple-fans te trekken met een leasemodel.

Via het bedrijf Go Lemon haal je de nieuwe iPhone X zonder hoge aanschafprijs in huis, via een leasemodel. Met andere woorden: je gebruikt de iPhone, maar hij blijft in bezit van Go Lemon. Je sluit een jaarabonnement af en betaalt per maand, na de afgesproken periode gaat het toestel weer retour.



"Bij mijn toenmalig werkgever kreeg ik maandelijks een mobiliteitsbudget", vertelt Bas van der Putten, oprichter van Go Lemon. "Maar zo'n budget houdt geen rekening met de aanschafwaarde van een iPhone van honderden euro's. Dat zette me aan het denken: wat als je een iPhone in abonnementsvorm kon gebruiken, in lijn met Netflix en Spotify?"

Geen eigenaar

Een iPhone leasen via Go Lemon kan een paar voordelen met zich mee brengen. Je hoeft niet meteen die 1329 euro neer te tellen voor de duurste iPhone X met 256 GB. Je betaalt vooraf eenmalig 199 euro voor de duurste iPhone X en daarna kost het 59 euro per maand. Na een jaar zit je dan op 907 euro, en zou je de volgende nieuwe iPhone weer kunnen leasen. Je moet er zelf nog wel een sim only-abonnement bij aanschaffen. Go Lemon biedt ook de iPhone 8 aan, vanaf 47 euro per maand, met een eenmalige startfee van 89 euro.



Dit leasemodel heeft volgens Van der Putten een voordeel: geen BKR-registratie. Sinds mei krijgen consumenten een BKR-registratie als ze een smartphone van minimaal 250 euro op afbetaling kopen. "Je wordt geen eigenaar van het toestel", zegt Van der Putten. "Het is iets anders dan los kopen of afbetalen met een abonnement. Wij zijn er voor Apple-fans die een nieuw toestel willen gebruiken, maar die er niet zo veel geld aan willen besteden. Dat bieden we laagdrempelig aan."

Geen addertje

Na afloop van de contractperiode sturen klanten het toestel weer terug naar Go Lemon. "Dan verkoop ik ze weer door aan partijen als Leapp", zegt Van der Putten. Op die manier komt hij uit de kosten en houdt hij er wat aan over.

Go Lemon is verzekerd voor schade en diefstal. "Als je van plan bent met het toestel te basketballen en hij stuitert tien keer, dan kun je hem tien keer naar ons opsturen", zegt Van der Putten. "Liever niet natuurlijk, maar dat bieden we met de lease en zit allemaal bij de prijs inbegrepen. Er is geen addertje onder het gras."

