De nieuwe Apple-campus heet officieel Apple Park

Apple heeft bekendgemaakt dat zijn nieuwe campus Apple Park gaat heten. Het enorme terrein is in april klaar voor werknemers. In totaal gaat het zes maanden duren voordat ruim 12.000 mensen zijn verhuisd. Het complex is nog niet helemaal af, in de zomermaanden blijft er aan gewerkt worden.

Apple Park is één van de laatste projecten waar Steve Jobs voor zijn dood mee bezig was. Het grote auditorium in het park wordt naar hem vernoemd: het Steve Jobs Theater. Er is ruimte voor duizend mensen in het gebouw dat op een heuvel staat. Het Steve Jobs Theater heeft uitzicht op de campus en het hoofdgebouw.

Energiezuinig

"Steve’s visie wilde dat Apple Park een plek voor innovatie zou worden voor de komende generaties", zegt Apple-ceo Tim Cook. "De kantoren en parken zijn ontworpen om ons team te inspireren. Daarnaast hebben we één van de energiezuinigste gebouwen ter wereld gemaakt. Onze campus draait volledig op schone energie."

Op het gebouw ligt één van de grootste installaties voor zonne-energie ter wereld. Verder is het volgens Apple ’s werelds grootste gebouw dat op natuurlijke wijze geventileerd wordt. Negen maanden per jaar is hierdoor geen airconditioning of verwarming nodig.

Bright TV bezocht vorig jaar ook de garage waar Apple begon in de jaren 70.