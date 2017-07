De nieuwe Audi A8: handjes los in Dutch Design

Wie straks in de nieuwe Audi A8 rijdt, voelt geen hobbels, kan een krantje lezen in de file en wordt omringd door Dutch Design.

'Voorsprong door techniek' klinkt bijna ouderwets. Voorsprong door technologie zou beter zijn. De nieuwe Audi A8 wordt de eerste productie-auto die zelfstandig kan rijden op de snelweg (met level 3). Tot 60 kilometer per uur weliswaar, maar toch, je kan er een krantje bij pakken als je even vaststaat. Audi's grootste heeft meer van dit soort technologische hoogstandjes aan boord. Het enige smetje is de motor, nog niet elektrisch. Pas in tweede instantie komt er een plugin-hybride beschikbaar.

Dutch Design

Bijzonder: het interieur is ontworpen door de Nederlander Mattijs van Tuijl. We spraken hem bij de presentatie van de nieuwe A8. Van Tuijl kwam in 1999 als student van de Design Academy bij Audi terecht en zit daar nu nog steeds. Hij heeft zijn best gedaan het dashboard zo minimalistisch mogelijk te maken, zoals je kan zien in onze reportage:



Meer video's? Volg het Bright Youtube-kanaal