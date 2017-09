De slimme spijkerjas van Levi's en Google is nu te koop

Levi's en Google lanceren een spijkerjas met touchbediening en bluetooth. Je bedient je telefoon door je mouw aan te raken.

Levi's en Google hebben maandag een slimme spijkerjas gepresenteerd. Aan het project werkten beide bedrijven al sinds 2015, maar deze week is de jas klaar voor de verkoop in de Verenigde Staten. In slechts drie Amerikaanse winkels is hij vanaf woensdag te koop voor 350 dollar.

De Commuter Trucker Jacket maakt verbinding met iPhones en Android-smartphones via bluetooth en is via aanrakingen op de mouw te bedienen. In de mouw zijn sensoren verwerkt. Kopers kunnen die bewegingen zelf instellen om bijvoorbeeld het volume van muziek aan te passen of met Google Maps te navigeren.

Lichtgevend stukje mouw

Aan de jas is verder nauwelijks te zien dat hij slimme functies heeft, behalve een lichtgevend stukje op de mouw waarmee je verbinding maakt. Dat lampje toont notificaties. Bij meldingen geeft de jas ook trillingen af. Volgens Levi's kan de Commuter Trucker Jacket zonder problemen in de was.

Verwacht overigens niet dat de jas binnenkort in Nederland te koop is. Het blijft waarschijnlijk bij een zeer gelimiteerde oplage in de VS.

