Dead Rising 4 krijgt gratis proefversie van een uur

Microsoft biedt spelers van de kolderieke zombie-game Dead Rising 4 meerdere gratis extra's. En er komt een grote gratis proefversie voor nieuwkomers.

De Dead Rising-serie nam zichzelf altijd al met een flinke korrel zout, maar het slapstick-gehalte van de capriolen van fotograaf Frank West zijn inmiddels even vermakelijk als voorspelbaar geworden. Het in december va 2016 verschenen Dead Rising 4 was dan ook weer lachen, gieren, brullen wanneer de speler in een groot winkelcentrum belandt waar net een zombie-uitbraak heeft plaats gevonden. Opnieuw mag je de meest bizarre wapens in elkaar knutselen met behulp van voertuigen, gereedschap en andere huis -, tuin- en keukenvoorwerpen.

In Nederland is de game een beetje geruisloos voorbij gegaan maar voor spelers die deel 4 gemist hebben is er goed nieuws: vanaf 31 januari is het mogelijk om een 60-minuten durende proefversie voor Xbox One te spelen. Met de proefversie kunnen nieuwe spelers achievements behalen en de opgeslagen gamevoortgang kan worden meegenomen bij een eventuele aanschaf van de volledige game na de proefperiode. Spelers mogen zowel de singleplayer Story Mode als de multiplayer tijdens de proefperiode uitproberen.

Gratis extra's

Voor spelers die de game al wel voor Xbox One of Windows 10 in hun bezit hebben, valt er ook wat te halen middels een gratis update. Deze voegt twee nieuwe moeilijkheidsgraden voor de Story Mode toe, hard en ultra-hard, en zijn vanaf 30 januari beschikbaar zijn. Daarnaast komt op diezelfde datum een nieuwe collectie kleding beschikbaar. Het betreft vijf outfits van de vechtgame Street Fighter, met inbegrip van Cammy, Guile, M. Bison, T. Hawk en Zangief.